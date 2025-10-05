В Плявиняс намерены отремонтировать бассейн, закрытый в 2022 году

Авторы коллективного обращения хотят, чтобы в Плявиняс был восстановлен общественный открытый бассейн, который ранее был доступен всем жителям бесплатно. В купальный сезон в бассейне работали квалифицированные сотрудники, под руководством которых люди, не умеющие плавать, могли этому научиться, а также обеспечивалось оказание первой медицинской помощи.