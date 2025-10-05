В Плявиняс намерены отремонтировать бассейн, закрытый в 2022 году
Самоуправление Айзкраукльского края рассматривает возможность восстановления бассейна в Плявиняс.
На заседании краевой думы был рассмотрен коллективный запрос о восстановлении общественного открытого плавательного бассейна в городе Плявиняс. Отделу развития и управлению города было поручено в течение месяца подготовить оценку возможностей восстановления бассейна.
Авторы коллективного обращения хотят, чтобы в Плявиняс был восстановлен общественный открытый бассейн, который ранее был доступен всем жителям бесплатно. В купальный сезон в бассейне работали квалифицированные сотрудники, под руководством которых люди, не умеющие плавать, могли этому научиться, а также обеспечивалось оказание первой медицинской помощи.
Плявиньский общественный открытый бассейн был открыт 1 сентября 1989 года и закрыт весной 2022 года после выявленных в ходе проверки повреждений и несоответствия требованиям безопасной эксплуатации.
Штукатурка вертикальных опорных стен бассейна отслоилась, железобетонные конструкции во многих местах начали крошиться, между панелями образовались щели, а арматура местами обнажилась.
В целом техническое состояние несущих железобетонных конструкций бассейна было признано физически и морально устаревшим, что снижает их прочность и устойчивость, а также представляет угрозу для безопасности посетителей.
Инженер-строитель тогда отметил, что конструкции бассейна невозможно просто подремонтировать на сезон — необходимо рассмотреть вариант полной реконструкции, включая демонтаж существующих железобетонных конструкций и строительство новой чаши бассейна.
Предварительная стоимость восстановления открытого бассейна в Плявиняс еще должна быть рассчитана.