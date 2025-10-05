Иллюстративное фото.
Сегодня 18:11
Понедельник будет пасмурным, но без существенных осадков
В понедельник ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предстоящей ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, температура воздуха понизится до +5…+10 градусов. Днем местами возможны прояснения. Температура воздуха составит +11…+14 градусов, будет дуть южный, юго-восточный ветер.
В Риге также ожидается преимущественно пасмурная погода, а вероятность осадков низка. Температура воздуха в столице не превысит +13 градусов.