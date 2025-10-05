В воскресенье небо над Латвией затянет, но местами выглянет солнце

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня на западе возможны сильные ливни и грозы. Ожидается слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, на морском побережье - до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +9…+14 градусов.