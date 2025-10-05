"Каждому такого желаю": строитель из Курземе поверил интуиции и сорвал гигантский куш

Несколькими днями ранее удача уже слегка улыбнулась ему в Eurojackpot — выигрыш составил 10,40 евро. Тогда он задумался: забрать деньги или купить еще билет? «У меня было ощущение, что стоит попробовать еще. Сначала смотрел на билеты за три евро, но решил взять два Simtgades loterijа. Выиграл 10 евро — и купил еще два. Там выпало 5 евро, и именно за них я купил тот билет, который принес 100 000», — рассказывает он.