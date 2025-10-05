Люди жалуются на Pasažieru vilciens: за доплату обещан комфорт, а на деле - тесные и устаревшие вагоны
Зритель передачи «4. studija» Мариуш задается вопросом: почему на маршруте Резекне-Рига и Рига-Резекне так редко можно воспользоваться услугами зоны комфорта, даже заплатив за это дополнительно?
«Я часто пользуюсь экспресс-поездом Резекне-Рига. И каждый раз покупаю билет в комфорт-класс. Конечно, человек ожидает, что за эту доплату получит соответствующий комфорт. Но с весны этого года на маршруте курсирует старый дизель-поезд DR1AM, а не модернизированный и более удобный DR1AC. В итоге пассажиры, оплатившие комфорт-класс, фактически не получают весь заявленный комфорт. При этом я заметил, что именно модернизированные составы DR1AC иногда отправляют по другим направлениям, например, в Сигулду или Зилупе, где за комфорт-класс вообще не нужно доплачивать. Поэтому у меня возникает логичный вопрос: не справедливее ли поменять поезда местами? Чтобы там, где берут плату за комфорт-класс, пассажиры действительно получали комфорт, а там, где доплаты нет, курсировал обычный состав», – рассказал Мариуш.
Повышенный комфорт в поездах используют и другие опрошенные пассажиры. В дневное время на маршруте Рига-Резекне пассажиров немного, и зона повышенного комфорта почти пустует. Например, по пятницам людей гораздо больше, сообщает LSM.lv.
«Вообще часто пользуются, особенно утром по дороге на работу – подключают свои компьютеры. Школьники, возвращаясь со школы, садятся за столики, потому что там можно зарядить телефоны. Есть и питьевая вода», – рассказала проводница Марина.
Комфорт-класс дает пассажирам возможность путешествовать более приватно, выбирая удобное место. На вопрос зрителя, почему на рейсе Рига-Резекне нет модернизированного дизель-поезда с вагоном комфорт-класса, руководитель отдела коммуникации и маркетинга Pasažieru vilciens Сигита Паула ответила так: «Главный критерий при выборе типа поезда для маршрута – это пассажиропоток. В модернизированных дизель-поездах более 150 сидячих мест, а в остальных – свыше 200, то есть на 50 больше. Поэтому, исходя из конкретных маршрутов, тип поезда подбирается по числу пассажиров».
Таким образом, на маршруте Рига-Резекне пассажиров много, поэтому выбирают состав с большим числом мест – то есть немодернизированный. При этом пассажиру приходится платить не за конкретный тип поезда, а за возможность быстрее добраться до пункта назначения; доплатив 1,50 евро, можно также зарезервировать конкретное место.