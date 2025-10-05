Люди жалуются на Pasažieru vilciens: за доплату обещан комфорт, а на деле - тесные и устаревшие вагоны

«Я часто пользуюсь экспресс-поездом Резекне-Рига. И каждый раз покупаю билет в комфорт-класс. Конечно, человек ожидает, что за эту доплату получит соответствующий комфорт. Но с весны этого года на маршруте курсирует старый дизель-поезд DR1AM, а не модернизированный и более удобный DR1AC. В итоге пассажиры, оплатившие комфорт-класс, фактически не получают весь заявленный комфорт. При этом я заметил, что именно модернизированные составы DR1AC иногда отправляют по другим направлениям, например, в Сигулду или Зилупе, где за комфорт-класс вообще не нужно доплачивать. Поэтому у меня возникает логичный вопрос: не справедливее ли поменять поезда местами? Чтобы там, где берут плату за комфорт-класс, пассажиры действительно получали комфорт, а там, где доплаты нет, курсировал обычный состав», – рассказал Мариуш.