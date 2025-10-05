ВИДЕО: в Швеции создали новое эффективное оружие против дронов

Розандер отметил, что для обеспечения эффективности системы на всем восточном фланге она должна быть единообразной по своей структуре и технологиям. Это также потребует полной политической поддержки всех стран ЕС на восточном фланге. В противном случае возникнет разрыв в воздушном пространстве, через который российские беспилотники смогут легко проскользнуть.