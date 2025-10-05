ВИДЕО: в Швеции создали новое эффективное оружие против дронов
В Швеции создают новую систему ППО для уничтожения российских беспилотников, летающих над Европой, она в 16 000 раз дешевле истребителя.
Безопасно для окружающих
Как пишет The Telegraph, компания Nordic Air Defence (NAD) разрабатывает недорогую мини-ракету, которая использует "кинетическую силу" для сбивания дронов.
Отмечается, что перехватчик Kreuger 100 использует инфракрасные датчики для выслеживания вражеских дронов и сбивания их с неба на высокой скорости, что делает его гораздо безопаснее для использования в гражданских районах, чем фугасные снаряды.
"Мы создаем небольшой электрический перехватчик, который обладает исключительно кинетическим действием. У него нет боеголовок или взрывчатки, он сбивает дрон, двигаясь на высокой скорости. Это означает, что полиция может использовать его в гражданских условиях", — заявил Карл Розандер, генеральный директор NAD, изданию The Telegraph.
Он отметил, что "это было бы идеальным решением для ситуации в Дании", поскольку позволит избежать запуска дорогостоящих ракет и падения обломков на гражданскую инфраструктуру.
При этом главное преимущество системы Kreuger заключается в том, что её предполагаемая стоимость составляет всего 5000 долларов, что намного меньше цены истребителей НАТО F-15 и F-35, которые использовались для уничтожения беспилотников над Польшей в прошлом месяце.
Альтернатива "стене дронов"
Мини-ракеты — не единственные новые системы борьбы с дронами, которые изучают лидеры ЕС. Они также рассматривают возможность строительства так называемой "стены дронов". Стена будет состоять из радаров и систем ПВО, размещенных вдоль восточного фланга Европы.
Однако эксперты заявили, что стена дронов может оказаться чрезвычайно дорогостоящей и предотвратит только вторжения дронов, запущенных с территории России или Беларуси, пролетающих над сушей.
Розандер отметил, что для обеспечения эффективности системы на всем восточном фланге она должна быть единообразной по своей структуре и технологиям. Это также потребует полной политической поддержки всех стран ЕС на восточном фланге. В противном случае возникнет разрыв в воздушном пространстве, через который российские беспилотники смогут легко проскользнуть.
Ещё одна причина, по которой стена беспилотников станет лишь частичным решением, заключается в том, что она бесполезна для предотвращения запусков вражеских беспилотников в пределах границ ЕС.
Поэтому некоторые европейские страны работают над собственными реформами на национальном уровне для более эффективной защиты от беспилотников.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийским полицейским и пограничникам разрешат ставить помехи подозрительным дронам.