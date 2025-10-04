Брак не в моде? Число женатых и замужних жителей Латвии сокращается.
Сегодня 21:21
Меньше браков, больше одиночества: что говорит статистика о личной жизни латвийцев
В начале этого года в Латвии было 674 767 жителей, которые состояли в браке, и это на 1% меньше, чем в начале 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Не состояли в браке 790 944 жителя - это на 0,8% меньше, чем в начале прошлого года. Разведенными были 236 613 жителей, а еще 149 998 человек были вдовами или вдовцами. Данных о семейном положении 4160 жителей не было.
Согласно данным ЦСУ, не состоящих в браке мужчин в начале этого года было больше, чем незамужних женщин - соответственно 417 557 и 373 387. В браке состояли 332 611 мужчин и 342 156 женщин.
Разведенными в начале этого года были 86 620 мужчин и 149 993 женщины. При этом вдов было в 5,7 раза больше, чем вдовцов - в начале 2025 года в Латвии насчитывалось 22 311 вдовцов и 127 687 вдов.