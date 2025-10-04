"Это уже не 90-е, в лес никого не увозят, но..." Что происходит с должниками по квартплате?

По его словам, принят принцип обращаться в суд, если задолженность длится более трёх месяцев или превышает 500 евро. Однако проблема в том, что судебная система по мелким искам затягивается, и первое заседание может состояться лишь спустя почти год. «Если управляющий вовремя всё делает, деньги удаётся вернуть — если не полностью, то хотя бы частично», — добавил он.