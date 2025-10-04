За чей счет банкет? Столичная администрация устроит себе кофе-паузы и обеды на 140 тысяч
Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил, что администрация столицы собирается ежегодно тратить 140 000 евро (без НДС) на организацию кофе-брейков и обедов во время собственных мероприятий. По его словам, такая закупка уже размещена в электронной системе центральной администрации города.
Чекушин отмечает, что документ составлен основательно и демонстрирует «опыт проедания денег горожан». В числе требований — наличие у поставщика шеф-повара с третьим уровнем квалификации и опытом работы в последние три года. Кроме того, закупка подчиняется так называемой «зеленой повестке»: не менее 20% зерновых продуктов должны быть органического происхождения (BIO), а не менее 45% мясных изделий — сертифицированы по национальной схеме качества пищевых продуктов. Также обязательны сезонные овощи и фрукты.
Не обошлось и без алкоголя — в спецификации предусмотрены простые вина и игристые напитки. «Ну как же не выпить за здоровье горожан? Все-таки они оплачивают этот банкет!» — иронизирует экс-депутат.
На фоне этих цифр Чекушин приводит сравнение с питанием в школах. Максимальная стоимость обеда для школьника составляет 3,09 евро, из которых муниципалитет финансирует лишь 1,47 евро, а остальное покрывают родители. Простая арифметика показывает, что 145 тысяч евро могли бы обеспечить около 98 600 школьных обедов в год.
«Что тут скажешь? Приятного аппетита», — заключает бывший депутат.