"Выступал в Мариуполе и Донецке": в Эстонии отменили концерт российского певца
Назначенный на эту субботу, 4 октября, концерт российского певца Kamazz (настоящее имя - Денис Розыскул) в Нарве отменен. Причина - эстонские власти запретили ему въезжать в страну. Об этом сообщает rus.err.ee.
С предложением внести российского артиста в черный список выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, который сообщил о своей инициативе посредством пресс-релиза.
Он напомнил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины власти страны были в своих посланиях предельно конкретны: представителям культуры государства-агрессора и людям, поддерживающим агрессию, нет места в Эстонии.
"Это касается и выступлений в Эстонии, и с этим должны считаться организаторы мероприятий. Приглашение в Эстонию людей, поддерживающих агрессию, недопустимо", - заявил Цахкна.
"Концерт отменен. Закон есть закон. Если нельзя, значит нельзя. Понесли ли мы убытки? Конечно. Но назвать сумму я сейчас не могу", - рассказал представитель фирмы Geneva OÜ, которая была заявлена организатором концерта.
Ранее Розыскулу был запрещен въезд в Литву. По данным российских оппозиционеров, артист выступал в оккупированных Мариуполе и Донецке, а летом этого года провел тур в аннексированном Крыму.
