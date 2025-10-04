С 2026 года в Латвии снова вырастет минимальная зарплата - намного ли?

МБ указывает, что в прошлом году доля получателей минимальной зарплаты была самой низкой за последние пять лет, снизившись до 15,3%. По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в среднем 117 895 работников, или 15,3%, получали минимальную зарплату или меньше. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда доля таких работников составляла 19,4%. В целом в прошлом году в Латвии было занято 816 545 жителей.