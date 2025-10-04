С 2026 года в Латвии снова вырастет минимальная зарплата - намного ли?
С 2026 года минимальная зарплата в Латвии вырастет на 40 евро — до 780 евро в месяц. Министерство благосостояния уверено, что это усилит покупательскую способность и поможет сократить теневую экономику.
Минимальную месячную зарплату в Латвии в 2026 году планируется повысить на 40 евро — до 780 евро, следует из подготовленного Министерством благосостояния (МБ) проекта правил. Ранее сообщалось, что в следующем году также на 40 евро вырастет необлагаемый минимум — с 510 до 550 евро в месяц.
МБ указывает, что в прошлом году доля получателей минимальной зарплаты была самой низкой за последние пять лет, снизившись до 15,3%. По данным Центрального статистического управления, в 2024 году в среднем 117 895 работников, или 15,3%, получали минимальную зарплату или меньше. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда доля таких работников составляла 19,4%. В целом в прошлом году в Латвии было занято 816 545 жителей.
Министерство поясняет, что рост минимальной зарплаты напрямую повышает покупательскую способность работников с низкими доходами, положительно влияя на внутренний спрос, который является одним из факторов экономического роста. Также это будет способствовать сближению зарплат в странах Балтии и приближению к среднему уровню ЕС, что является одним из инструментов снижения эмиграции.
Одновременно повышение зарплат может стать стимулом для создания новых конкурентных преимуществ, не связанных с низкими издержками рабочей силы. Это может способствовать инновациям и инвестициям в новые технологии, чтобы снизить издержки и повысить производительность. По данным МБ, такое решение положительно повлияет на конкуренцию и сократит теневую экономику в отраслях, где выше риски «теневых» схем и больше работников, получающих минимальную зарплату.
В докладе подчеркивается, что изменения размера минимальной месячной зарплаты нельзя считать увеличением административной нагрузки на работодателя.