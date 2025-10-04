"Жизнь тяжелая, все бывает": объяснение ДТП с пожилым водителем в Юрмале оставляет вопросы
фото: Скриншот видео TV3
В Юрмале 86-летний мужчина без прав врезался в столб и съехал в лесополосу.
В пятницу днём по дороге из Юрмалы в сторону Кемери водитель не справился с управлением и сбил осветительный столб. Однако машину это не остановило — автомобиль вылетел на тротуар и только спустя несколько десятков метров врезался в кусты.

На обочине Юрмальского шоссе в сторону Яункемери в зарослях оказался Fiat оранжевого цвета, а рядом остановилась полицейская машина с включёнными проблесковыми маячками. Между автомобилями ходили два пожилых мужчины, сообщает «Degpunktā».

На вопрос, как машина оказалась в кустах, водитель попытался скрыться от камеры, а его спутник лишь заметил: «Жизнь тяжёлая, всё бывает». По пути автомобиль снёс и серьёзно повредил осветительный столб, который в итоге накренился и упёрся в ветви сосен. Но и на этом «полёт» не закончился — испортив газон, машина остановилась только через 50 метров.

Рабочие, демонтировавшие повреждённый столб, не скрывали сомнений: «Смотря на этого водителя, не думаю, что ему вообще стоит садиться за руль».

Их подозрения подтвердились: за рулём оказался 86-летний мужчина без водительских прав. Вероятно, именно поэтому он пытался прятаться от камеры.

После прибытия эвакуатора Fiat увезли, а водитель пересел в машину соседа, который приехал на помощь, но уже на пассажирское место. Государственная полиция начала два административных процесса по данному случаю.

