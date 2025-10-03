В Германии празднуют 35-летнюю годовщину воссоединения страны: власти признали проблемы с восточными немцами

Выступая с речью, Мерц призвал всех граждан совместно приложить усилия для преодоления текущих проблем - как он подчеркнул, "для нового единства в нашей стране". По словам канцлера, при всех проблемах он всегда считал возможным говорить об успехе воссоединения Германии, однако спустя 35 лет дефициты все еще существуют, так как, к примеру, жители восточных земель ощущают себя ущемленными в своем жизненном опыте, кроме того, они реже занимают руководящие должности.