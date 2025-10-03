В Германии празднуют 35-летнюю годовщину воссоединения страны: власти признали проблемы с восточными немцами
В Саарбрюккене - столице федеральной земле Саар - в пятницу, 3 октября, под лозунгом "Будущее путем перемен" проходят центральные торжества по случаю национального праздника ФРГ - Дня германского единства.
Как сообщает Deutsche Welle, в празднованиях участвуют президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГФридрих Мерц, председатель бундестага Юлия Клекнер и председатель бундесрата Анке Релингер, а также представители федеральных земель и бундестага. Кроме того, в Саарбрюккен прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.
Выступая с речью, Мерц призвал всех граждан совместно приложить усилия для преодоления текущих проблем - как он подчеркнул, "для нового единства в нашей стране". По словам канцлера, при всех проблемах он всегда считал возможным говорить об успехе воссоединения Германии, однако спустя 35 лет дефициты все еще существуют, так как, к примеру, жители восточных земель ощущают себя ущемленными в своем жизненном опыте, кроме того, они реже занимают руководящие должности.
Глава правительства ФРГ также отметил, что Германия и Европа в целом находятся под сильным давлением: "Против нас формируются новые союзы автократий, и атакуется либеральная демократия как образ жизни". "Мировой экономический порядок переписывается, вводятся торговые барьеры, усиливается эгоизм. Возможно, именно поэтому мы стали экономически слабее", - считает Фридрих Мерц.
Кроме того, по его словам, на страну влияют технологические преобразования, что сильно затрудняет поддержание уровня социальных выплат. Многолетняя "нерегулируемая, неконтролируемая миграция" в Германию тоже привела к поляризации общества и возникновению новых разломов, заявил канцлер, добавив, что ФРГ сейчас находится в "решающей фазе своего развития".