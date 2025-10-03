До +13 и порывы ветра: синоптики о погоде в субботу

В Риге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Днем скорость южного, юго-восточного ветра в порывах увеличится до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +5 градусов, во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +12 градусов.