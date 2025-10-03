Президент поздравил учителей и пожелал им оставаться сильными

Говоря о роли родителей, президент Латвии пожелал, чтобы у них хватало сил и желания участвовать в школьной жизни. Он также пожелал учителям оставаться сильными и удовлетворенными своей повседневной работой. "Желаю им идти на работу уверенно, спокойно и с небольшим приятным волнением. А из дверей школы выходить с удовлетворением, гордостью и чувством хорошо выполненной работы", - сказал президент Латвии.