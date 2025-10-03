ВИДЕО: телеканал ZDF heute открыл немцам латвийскую Колку

Колка описана как традиционная рыбацкая деревня и уникальная северная точка Курземе — Колкасрагс. В репортаже подчеркивается, что Колка стала пристанищем мира и неспешного отдыха для горожан, где можно одновременно насладиться природой, культурой и кулинарными ценностями.