Латвийский производитель молочной продукции решил остановить производство

В Zilūži пояснили, что решение связано с проводимым процессом реструктуризации и повышения эффективности хозяйства. «Это требует большого внимания и полной отдачи. Все, что мы делаем, хотим делать качественно, и сейчас наша цель — создать хозяйство, которое будет прозрачным и эффективным во всех процессах», — заявили на предприятии.