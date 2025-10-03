Латвийский производитель молочной продукции решил остановить производство
Производитель молочной продукции, крестьянское хозяйство Zilūži, работающее под брендом Grasbergs, приняло решение прекратить выпуск молочных продуктов и мороженого, говорится в опубликованном на странице предприятия в Facebook заявлении.
«После долгих обсуждений и множества рассмотренных вариантов мы решили прекратить производство молочных продуктов и мороженого», — говорится в сообщении.
В Zilūži пояснили, что решение связано с проводимым процессом реструктуризации и повышения эффективности хозяйства. «Это требует большого внимания и полной отдачи. Все, что мы делаем, хотим делать качественно, и сейчас наша цель — создать хозяйство, которое будет прозрачным и эффективным во всех процессах», — заявили на предприятии.
Тем не менее, в хозяйстве выражают надежду, что это временная остановка, и после зимнего сезона производство, возможно, удастся возобновить.
По данным Firmas.lv, в прошлом году Zilūži работало с оборотом в 2,188 млн евро и прибылью в 32 946 евро. Хозяйство зарегистрировано в 1992 году, его единственный владелец — Валтс Грасбергс.