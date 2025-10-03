"Это что-то поразительное": профессиональный стилист и фотограф восхитилась красотой жительниц Латвии
Стилист и фотограф Яна Иванченко, приехав в Латвию, записала видео, где поделилась восторгом от красоты местных жительниц. Ее видеокомментарий набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях.
«Я нахожусь в Латвии, и знаете чего? Я нахожусь в стране с большим, невероятно огромным количеством очень красивых женщин, девушек и детей. Это что-то поразительное», — сказала она.
По словам Иванченко, латвийки выглядят как модели с обложек: «Блондинистые волосы, голубые глаза, высокий рост, идеальная кожа. И они здесь все такие, они все очень красивые, как модели. Я раньше такое видела только где-то в фильмах».
Стилист подчеркнула, что впечатлена не только внешними данными, но и внутренней гармонией: «Они такие красивые, они такие естественные в своей красоте, они какие-то здоровые. В плане — из них идёт здоровье изнутри. Оно во всём выражается».
Отдельно она отметила фигуры латвийских женщин: «Ноги — это вообще отдельная песня. У всех длинные, стройные, идеальные».
Подводя итог, Иванченко сказала: «Я вот так во все глаза смотрю, они все как с рекламы. Какие-то поразительно красивые женщины. В Латвии безумно поразительно красивые женщины. Вот мой вердикт по женщинам в Латвии».
В комментариях пользователи согласились с её словами, отметив не только красоту женщин, но и мужчин в Латвии, а также подчеркнув, что здесь умеют красиво и со вкусом одеваться даже в повседневной жизни. Другие добавили, что особая привлекательность латвийцев связана со смешением разных национальностей.