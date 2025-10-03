"Это что-то поразительное": профессиональный стилист и фотограф восхитилась красотой жительниц Латвии

В комментариях пользователи согласились с её словами, отметив не только красоту женщин, но и мужчин в Латвии, а также подчеркнув, что здесь умеют красиво и со вкусом одеваться даже в повседневной жизни. Другие добавили, что особая привлекательность латвийцев связана со смешением разных национальностей.