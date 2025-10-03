В Эстонии люди стали брать кредиты, чтобы оплатить продукты и коммуналку. А в Латвии ситуация разве лучше?
Согласно опросу, который проводила компания Norstat в августе, 88% жителей Эстонии считают, что за последний год их покупательная способность снизилась, а 26% были вынуждены брать кредиты для оплаты повседневных расходов. В Латвии ситуация еще хуже.
Доля людей, которым приходится брать кредиты для покрытия таких регулярных трат, как аренда жилья или продукты, в этом году достигла в Эстонии 26% (два года назад -19%).
Опрос также показал, что у каждого шестого жителя Эстонии нет никаких сбережений - то есть нет подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций или обычных обязательных платежей. Трудности с оплатой счетов становятся все более частыми: 23% хотя бы раз опаздывали с оплатой из-за нехватки денег, год назад этот показатель был 20%.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии потребительские кредиты чаще всего идут на покрытие повседневных расходов — для этой цели их используют почти половина заемщиков, и это самый высокий показатель среди стран Балтии.
По данным Luminor, в Латвии для этой цели потребительские кредиты используют 48% заемщиков, тогда как в Литве — 35%, а в Эстонии — 32%. Как объясняют эксперты, такая тенденция может отражать не только различия в покупательной способности населения, но и более низкую общую финансовую устойчивость жителей Латвии.