Ради принятия бюджета "Новое Единство" готово перейти к "плану В" - в чем же он заключается?

Юревиц не согласился с мнением о том, что если неорганизованность в коалиции продолжится, то премьер-министр Эврика Силиня должна уйти в отставку. По его мнению, премьер-министр не несет ответственности за то, что оппозиция решает не участвовать в голосованиях и не работать. По словам Юревица, долг каждого депутата - работать и принимать решения, голосуя за или против. Он также добавил, что заседание Сейма в четверг, тем не менее, завершилось продуктивно - основные вопросы были рассмотрены, поэтому нельзя сказать, что парламент не работал.