Ради принятия бюджета "Новое Единство" готово перейти к "плану В" - в чем же он заключается?
В условиях напряженности внутри коалиции "Новое Единство" готово обратиться к внефракционным депутатам ради принятия бюджета. Руководитель фракции Эдмунд Юревиц называет это "планом В" и призывает к ответственности.
Чтобы обеспечить принятие Сеймом бюджета на следующий год в условиях напряженных отношений между партнерами по правящей коалиции, "Новое Единство" разрабатывает план В, заявил в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц.
Он рассказал, что "План В" связан не с возможными изменениями в коалиции, а с обращением к отдельным внефракционным депутатам с призывом быть ответственными и поддержать государственный бюджет следующего года. "Я готов лично поговорить с некоторыми из этих государственно мыслящих депутатов, чтобы убедить их в том, что бюджет безопасности на следующий год должен быть принят и что это в интересах государства, а не конкретной партии", - сказал Юревиц.
В настоящее время в Сейме десять внефракционных евродепутатов - Скайдрите Абрама, Олег Буров, Андрей Целяпитерс, Екатерина Дрелинга, Александр Кирштейнс, Елена Клявиня, Виктория Плешкане, Игорь Раев, Дидзис Шмитс и Эдгарс Зелдерис.
По мнению Юревица, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в коалиции в последнее время стал более популистским и непредсказуемым, что, скорее всего, связано с приближающимися парламентскими выборами. По мнению политика, такое поведение СЗК не является ответственным. Он хотел бы, чтобы СЗК не играл в игры с оппозицией, а сосредоточился на своей основной работе, которой в настоящее время является принятие бюджета, сказал политик.
Он оценил последние действия оппозиции как весьма деструктивные и напомнил, что оппозиция может выступать против правительства, но не должна выступать против государства.
Юревиц не согласился с мнением о том, что если неорганизованность в коалиции продолжится, то премьер-министр Эврика Силиня должна уйти в отставку. По его мнению, премьер-министр не несет ответственности за то, что оппозиция решает не участвовать в голосованиях и не работать. По словам Юревица, долг каждого депутата - работать и принимать решения, голосуя за или против. Он также добавил, что заседание Сейма в четверг, тем не менее, завершилось продуктивно - основные вопросы были рассмотрены, поэтому нельзя сказать, что парламент не работал.
Как сообщалось, в четверг большинство Сейма отклонило требование оппозиционных депутатов об отставке премьер-министра Силини.