Латвийских банкиров заставят выйти в народ, оказывая услуги и в малых городах. Уже озвучен их список

Банк Латвии еще в 2023 году утвердила правила, которые должны обеспечить более широкое присутствие банков в регионах. Согласно этим правилам, постоянные услуги должны предоставляться в государственных городах и в крупнейших самоуправлениях (с населением не менее 25 000 жителей), если у конкретного банка не менее 20% клиентов от числа жителей данного города или края, и в радиусе 40 км нет другой постоянной точки обслуживания.