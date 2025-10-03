Латвийских банкиров заставят выйти в народ, оказывая услуги и в малых городах. Уже озвучен их список
Кредитным учреждениям со следующего года предстоит усилить свое присутствие более чем в десяти административных центрах самоуправлений, и в целом может появиться около 20 новых точек обслуживания клиентов. Об этом сообщает Банк Латвии.
Кредитным учреждениям предстоит усилить присутствие, то есть открыть новые постоянные или альтернативные точки обслуживания клиентов в административных центрах следующих самоуправлений: Бауска, Талсы, Мадона, Лимбажи, Кулдига, Салдус, Краслава, Балви, Прейли, Алуксне, Ливаны и Валка. Всего может появиться около 20 новых точек обслуживания.
В малых самоуправлениях банки должны будут обеспечивать альтернативные места обслуживания. Там кредитное учреждение не обязано предоставлять услуги постоянно, но должно по запросу клиента — потребителя — организовать оказание необходимых финансовых услуг.
Банк Латвии еще в 2023 году утвердила правила, которые должны обеспечить более широкое присутствие банков в регионах. Согласно этим правилам, постоянные услуги должны предоставляться в государственных городах и в крупнейших самоуправлениях (с населением не менее 25 000 жителей), если у конкретного банка не менее 20% клиентов от числа жителей данного города или края, и в радиусе 40 км нет другой постоянной точки обслуживания.
В остальных административных центрах самоуправлений банки обязаны обеспечить присутствие, но не в форме постоянного клиентского обслуживания — оно может предоставляться по запросу клиентов.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные.