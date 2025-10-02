Польская газета: российские спецслужбы готовили взрывы в Польше, Литве и Германии
Российские спецслужбы готовили диверсии в Польше, Литве и Германии с использованием дронов и взрывчатки, замаскированной под банки с кукурузой. Польские спецслужбы задержали подозреваемого, перевозившего детали для дронов и бомбы, а следствие связывает эти планы с серией саботажей в Европе, в том числе поджогами складов и слежкой за военной инфраструктурой.
Российские спецслужбы намеревались провести атаки в Польше, Литве и Германии, используя беспилотники и взрывчатку, замаскированную под банки с кукурузой. Об этом сообщает газета Wyborcza, ссылаясь на данные польского Агентства внутренней безопасности и прокуратуры.
По версии следствия, дроны должны были сбрасывать взрывные устройства в банках на объекты в Европе. В Польше задержан 27-летний Владислав Д., подозреваемый в перевозке компонентов для дронов и взрывчатки между Литвой, Польшей и Германией.
Wyborcza отмечает, что один из тайников с банками был зарыт на кладбище в Каунасе. Подозреваемый должен был доставить их в Польшу по указаниям куратора, с которым общался через Telegram. Кроме того, во время Евро-2024 в Германии он привез в Дюссельдорф детали для дрона и сим-карту.
В июле премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и выполнении диверсионных заданий. Среди них — граждане России, Украины, Беларуси, Колумбии и один поляк.
Ранее польские и европейские власти связывали российскую разведку с поджогами складов DHL и IKEA, слежкой за аэропортом у границы с Украиной и подготовкой диверсий против поездов с оружием и гуманитарной помощью для Киева.