В Украине обиделись на страну, которая осудила РФ, но купила у нее нефтепродуктов на миллиарды
Несмотря на официальные заявления о поддержке Украины и присоединение к международным санкциям против России, Тайвань в первой половине 2025 года стал крупнейшим в мире импортером российского лигроина, что принесло Кремлю миллиарды долларов дохода для финансирования войны. Об этом пишет "Украинская правда".
Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), тайваньской некоммерческой организации Environmental Rights Foundation (ERF), немецкой Ecodefense и международной правозащитной организации Urgewald, в первой половине 2025 года Тайвань импортировал российского лигроина на сумму 1,3 миллиарда долларов США, став ее главным покупателем в мире. Среднемесячный объем импорта вырос почти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.
Эта ситуация создает разительный контраст, ведь официально Тайвань присоединился к экономическим санкциям против России и предоставил Украине двустороннюю помощь на сумму 50 миллионов долларов. В то же время, по данным отчета, за импорт российских энергоносителей остров заплатил России более 11,2 миллиарда долларов – сумму, что в 220 раз превышает объем помощи Украине.
"В целом эти закупки принесли в бюджет России 1,7 миллиарда долларов в виде налогов на добычу полезных ископаемых. Аналитики подсчитали, что этой суммы достаточно для финансирования производства 170 тысяч дронов типа "Гербера", которые Россия использует для атак на Украину", - сообщает украинское издание.
