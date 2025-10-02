В Украине обиделись на страну, которая осудила РФ, но купила у нее нефтепродуктов на миллиарды

Эта ситуация создает разительный контраст, ведь официально Тайвань присоединился к экономическим санкциям против России и предоставил Украине двустороннюю помощь на сумму 50 миллионов долларов. В то же время, по данным отчета, за импорт российских энергоносителей остров заплатил России более 11,2 миллиарда долларов – сумму, что в 220 раз превышает объем помощи Украине.