Восстановлена работа государственных сайтов после DDoS-атаки
В четверг в полдень была восстановлена работа государственных интернет-сайтов после масштабной атаки отказа в обслуживании (DDoS), сообщили агентству LETA представители ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ).
В ЛГЦРТ указали, что на данный момент работа всех ресурсов, подвергшихся кибератаке, полностью восстановлена.
Атакованные сайты были недоступны примерно час, а часть ресурсов - приблизительно час и 20 минут. Отдельные сайты были доступны, но работали медленно.
В настоящее время продолжается расследование атаки. После завершения анализа ЛГЦРТ даст более подробные комментарии о произошедшем.
Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что находятся в тесном контакте с ЛГЦРТ и выясняют причины атаки.
Как сообщалось, в четверг в первой половине дня латвийские государственные интернет-сайты подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).
Нарушения наблюдались, например, в работе сайта Службы государственных доходов vid.gov.lv, сайта Latvija.lv, сайта Кабинета министров mk.gov.lv, сайтов министерств, самоуправлений и других госучреждений. Пользователям также был недоступен сайт eParaksts.lv.