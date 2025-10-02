Стоимость одной ракеты "Томагавк" составляет около 4 млн долларов США.
В мире
Сегодня 12:25
Wall Street Journal: США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов по объектам в глубине России
Президент США Дональд Трамп недавно дал американской разведке разрешение передавать такие данные, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Кроме того, по их словам, США призывают и другие страны НАТО поступать так же.
С начала войны США предоставляли Украине разведданные о России, однако этот новый шаг администрации Трампа упростит для украинцев удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим энергетическим объектам.
По словам собеседников издания, Трамп одобрил передачу данных незадолго до того, как заявил, что Украина при поддержке Европы может вернуть все захваченные Россией территории и «возможно даже пойти дальше».
Несколько дней спустя, как сообщал Otkrito.lv, вице-президент США Джеймс Дэвид Венс объявил, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления Украине крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 2500 километров.