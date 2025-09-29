США разрешили Украине бить вглубь России и рассматривают возможность дать Киеву дальнобойные ракеты

The Wall Street Journal несколько дней назад писал, что президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не возражает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России дальнобойным оружием американского производства. При этом, заявляли источники издания, Трамп не стал брать на себя никаких конкретных обязательств по предоставлению Украине дальнобойных ракет, о которых просил Зеленский.