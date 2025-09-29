США разрешили Украине бить вглубь России и рассматривают возможность дать Киеву дальнобойные ракеты
США не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России с использованием американских дальнобойных ракет, заявил в интервью Fox News специальный посланник Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог. Об этом сообщает "Медуза".
Отвечая на вопрос журналистки Fox News Джеки Хайнрих, санкционировал ли президент США такие удары, Келлог сказал: «Я думаю, что, прочитав то, что он [Трамп] сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары вглубь. Нет ничего неприкосновенного».
The Wall Street Journal несколько дней назад писал, что президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не возражает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России дальнобойным оружием американского производства. При этом, заявляли источники издания, Трамп не стал брать на себя никаких конкретных обязательств по предоставлению Украине дальнобойных ракет, о которых просил Зеленский.
Тем временем, как сообщает сегодня Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Украины о получении дальнобойных ракет «Томагавк» для попытки оттеснить российских захватчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Соединенные Штаты продать «Томагавки» европейским странам, которые затем переслали бы их Украине. Вэнс в эфире Fox News Sunday сказал, что окончательное решение о разрешении сделки примет президент США Дональд Трамп.
«Мы, безусловно, рассматриваем ряд просьб от европейцев», — сказал Вэнс.
Ракеты «Томагавк» имеют радиус действия 2500 км, что поставит Москву в зону досягаемости для ВВСУ, если в Киеве такие вооружения появятся. Ранее Трамп отвергал просьбы Украины об использовании дальнобойных ракет, но выразил растущее недовольство отказом российского президента Владимира Путина заключить мирное соглашение.