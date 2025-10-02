Яйца подорожают, но станут ли все "счастливее"? В Сейме спорят о будущем птицеводства

Balticovo производит примерно 80% яиц в Латвии, примерно 15% рынка принадлежит Алуксненской птицефабрике. Эта компания также взяла на себя обязательство отказаться от содержания кур в клетках, в которых сейчас еще находится примерно пятая часть птиц. В следующем году фабрика построит новые курятники, сократив показатель содержания в клетках до 15%. Но точные сроки полного отказа от клеток компания пока назвать не может и поправки в закон не поддерживает, так как срок перехода слишком короткий, а механизма компенсаций нет. В итоге пострадают жители. Закон запретит в Латвии содержать кур в клетках, но не запретит продажу яиц, снесенных в клетках. Это значит, что полки магазинов будут заполняться яйцами из третьих стран, к которым не применяются столь строгие стандарты качества, отмечает компания.