Пассажирские перевозчики: нас превратили в бесплатную социальную службу

Прошло уже больше года, но государство свое обещание так и не выполнило. Например, Lux Express за это время перевез более 70 000 пассажиров, которым положены льготы. На это компания потратила примерно полмиллиона евро из собственных средств - а компенсации так и не получила. "По сути, мы сейчас оплачиваем социальные функции государства, которые должно обеспечивать и финансировать само государство", - отметил Кибенс.