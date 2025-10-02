Родители в Латвии едут за сотню километров от дома, чтобы быстрее вылечить детям зубы
Если записать ребёнка на учёт к конкретному стоматологу, то попасть на лечение можно своевременно. В Лиепае сейчас к стоматологу за государственный счёт удаётся попасть в течение пары недель, однако в других местах очереди бывают гораздо длиннее.
Лаура вместе с детьми приехала в Лиепаю из Яунпилса, расположенного в 135 километрах, чтобы быстрее вылечить зубы дочери. Там воспользоваться государственным стоматологическим обслуживанием не удалось, а в Лиепае очередь оказалась сравнительно короткой, сообщает LSM.lv.
«До Риги и до Лиепаи от Яунпилса почти одинаковое расстояние. Это середина. А попасть куда-то ещё? Невыполнимая миссия», — рассказала Лаура.
Её дочери нужно лечить несколько зубов. Врач отметила, что сегодня это почти норма, но проблема не столько в очередях, сколько в гигиене и чрезмерном употреблении сладостей.
«По сути, есть крайности: от очень ухоженных зубов до полной катастрофы. И многое зависит от родителей, от семьи в целом. Часто грешат бабушки, которые балуют внуков всем подряд», — объяснила стоматолог Агита Адама.
«У меня есть и младший ребёнок, четырёхлетний. Там ситуация хуже… В Риге в Страдиня больнице очередь — год. А у неё уже стираются зубы, они растут неправильно. Скорее всего, это другая проблема. Мы ждали целый год», — поделилась Лаура.
В Лиепае к государственному стоматологу детей можно записать относительно быстро, но в ведущей клинике города ждать приходится дольше. «На плановое лечение, то есть обычный приём у стоматолога в кресле, очередь на государственное обслуживание составляет год», — рассказала руководитель филиала Центральной стоматологии Лиепаи Наталия Кадеге.
По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), спрос на эти услуги растёт каждый год. За последние годы финансирование увеличилось более чем на 80%, чтобы обеспечить существующие услуги и внедрить новые. «Анализируя динамику очередей, примерно половина визитов детей к стоматологу обеспечивается в течение месяца. Но, конечно, у разных поставщиков услуг время ожидания может быть как меньше, так и больше», — отметила представитель НСЗ Синтия Кайиня.
Стоматологи добавляют: если ребёнок стоит на учёте у стоматолога и регулярно посещает гигиениста, то на лечение можно попасть вовремя, поскольку формируется система сотрудничества между врачом и родителями.