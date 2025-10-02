Родители в Латвии едут за сотню километров от дома, чтобы быстрее вылечить детям зубы

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), спрос на эти услуги растёт каждый год. За последние годы финансирование увеличилось более чем на 80%, чтобы обеспечить существующие услуги и внедрить новые. «Анализируя динамику очередей, примерно половина визитов детей к стоматологу обеспечивается в течение месяца. Но, конечно, у разных поставщиков услуг время ожидания может быть как меньше, так и больше», — отметила представитель НСЗ Синтия Кайиня.