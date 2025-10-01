Гибель двух детей в Риге: сотрудник PMLP может оказаться на скамье подсудимых

IDB получило доказательства того, что сотрудник PMLP нарушил нормативные акты, храня огнестрельное оружие дома и при этом не обеспечив условий, чтобы оно случайно не попало в руки посторонних лиц. Эти действия привели к гибели двух детей. Также в ходе расследования было установлено, что сотрудник управления хранил дома без необходимого разрешения боеприпасы для оружия.