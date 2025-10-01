Гибель двух детей в Риге: сотрудник PMLP может оказаться на скамье подсудимых
Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру материалы дела для уголовного преследования сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) за нарушение правил хранения огнестрельного оружия, что привело к гибели двух детей.
Как сообщалось, 7 февраля 2025 года в одной из квартир многоквартирного дома в столичном микрорайоне Плявниеки были найдены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Латвийское телевидение сообщило, что трагедия произошла из-за того, что дети играли с хранившимся в квартире оружием.
IDB получило доказательства того, что сотрудник PMLP нарушил нормативные акты, храня огнестрельное оружие дома и при этом не обеспечив условий, чтобы оно случайно не попало в руки посторонних лиц. Эти действия привели к гибели двух детей. Также в ходе расследования было установлено, что сотрудник управления хранил дома без необходимого разрешения боеприпасы для оружия.
Дело было начато по факту причинения смерти по неосторожности. Бюро провело объемное расследование, в ходе которого были реконструированы распорядок дня детей и обстоятельства их смерти.
В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что материалы дела от IDB получены и в ближайшее время будет принято решение о предъявлении обвинения.