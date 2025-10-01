В Польше подростки заманили в ловушку украинца и решили его "наказать"

Полиция обращается к подросткам и их родителям: если появляются подозрения о сексуальных предложениях в отношении несовершеннолетних, необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы. Самовольные действия и попытки «взять правосудие в свои руки» могут привести к трагическим последствиям — как для жертвы, так и для самих преступников.