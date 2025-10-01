В Польше подростки заманили в ловушку украинца и решили его "наказать"
Во Вроцлаве полиция расследует опасный и жестокий инцидент - группа подростков, действуя самостоятельно, решила «наказать» 23-летнего гражданина Украины, которого они заранее обманным путём заманили на встречу.
По данным следствия, молодые люди создали фейковый профиль в социальной сети, выдавая себя за 16-летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах. Таким образом они связались с 23-летним мужчиной и договорились о встрече. Когда он пришёл на указанное место, на него напала группа подростков, сообщает польская полиция.
Злоумышленники не только избили потерпевшего, но и побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику, при этом записав всё происходящее на видео, чтобы дополнительно унизить мужчину.
Полиция подчёркивает, что независимо от оценки поведения пострадавшего, никто не имеет права самостоятельно вершить «правосудие». Подобные действия являются преступлением и будут преследоваться с максимальной строгостью закона. Речь идёт не только о побоях, но и о тревожных идеологических проявлениях.
В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на полное установление роли каждого участника инцидента. Дело также рассматривается семейным судом, так как часть вовлечённых лиц ещё не достигла 18-летнего возраста.
Полиция обращается к подросткам и их родителям: если появляются подозрения о сексуальных предложениях в отношении несовершеннолетних, необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы. Самовольные действия и попытки «взять правосудие в свои руки» могут привести к трагическим последствиям — как для жертвы, так и для самих преступников.