Для Telegram и WhatsApp разработают функцию, которая пригодится всем латвийским автоводителям

Это будет уникальное решение для оформления мобильного унифицированного извещения, поскольку нигде в Европе до сих пор для оформления мобильного унифицированного извещения не использовались интегрированные в мессенджеры чат-боты. Новый проект планируется полностью завершить к концу года, а также провести его тестирование в реальном рабочем режиме.