Для Telegram и WhatsApp разработают функцию, которая пригодится всем латвийским автоводителям
Бюро автостраховщиков Латвии (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs - LTAB) разрабатывает новое решение для унифицированного извещения, которое позволит водителям фиксировать обстоятельства дорожно-транспортных происшествий в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
Как поясняют в LTAB, статистика показывает, что продолжает расти число ДТП, зарегистрированных с помощью мобильного унифицированного извещения в электронном виде через приложение LTAB OCTA. В сентябре этого года мобильные унифицированные извещения были заполнены в 21,4% всех ДТП, зарегистрированных с помощью унифицированного извещения.
В 2018 году LTAB разработало и внедрило функцию мобильного унифицированного извещения в приложении LTAB OCTA. Функция позволяет заполнить унифицированное извещение в электронном виде на любом смарт-устройстве, и такое извещение приравнивается к документу в печатном виде.
Сейчас LTAB планирует завершить работу над разработкой нового решения унифицированного извещения, которое позволит водителям фиксировать обстоятельства ДТП в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
Это будет уникальное решение для оформления мобильного унифицированного извещения, поскольку нигде в Европе до сих пор для оформления мобильного унифицированного извещения не использовались интегрированные в мессенджеры чат-боты. Новый проект планируется полностью завершить к концу года, а также провести его тестирование в реальном рабочем режиме.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что близится срок, когда в Латвии для всех автомобилей вступят в силу новые правила CSDD.