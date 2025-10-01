Ужесточают надзор за наличным в частном секторе: вводится контроль за деньгами на строительство

Поэтому указание происхождения финансирования в начале процесса строительства и ассоциация, и другие опрошенные Латвийским телевидением эксперты считают шагом вперед в сокращении теневой экономики. Начиная с 1 ноября, приступая к строительству, реконструкции или реновации нового здания, физические лица в ИСС должны будут указать происхождение финансирования - выбрав один из четырех предложенных вариантов или сразу несколько. Например, будут ли для строительства использоваться доходы от заработной платы, хозяйственной деятельности или другие источники, будет ли использоваться заем.