Землетрясение на Филиппинах: десятки погибших и сотни пострадавших
Во вторник в центральной части Филиппин в результате землетрясения погибли как минимум 69 человек, ещё более 140 получили ранения, сообщили в среду власти.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло вечером во вторник на острове Себу, повредив множество зданий и дорог, а также вызвав серьёзные перебои в электроснабжении. Эпицентр находился в море примерно в 17 километрах к северо-востоку от города Бого, где проживает около 90 000 человек.
По данным представителя Бюро гражданской обороны, число жертв может возрасти, однако власти надеются, что оно не превысит сотни. Приоритетом сейчас являются поисково-спасательные работы, особенно в районе Бого.
В Бого, где оползень погреб несколько домов, погибли как минимум 30 человек. В городе Санремихо, расположенном южнее, жертвами землетрясения стали не менее 22 человек, в том числе трое сотрудников береговой охраны и один пожарный — они погибли при обрушении спортивного комплекса, когда играли в баскетбол. Ещё один человек также погиб в этом здании.
Мэр Санремихо Алфидс Рейнс обратился с просьбой доставить продовольствие и воду, поскольку землетрясение вывело из строя систему водоснабжения города. Кроме того, два человека погибли в Табуелане и Медельине.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин сообщил, что после основного толчка последовало более 600 афтершоков, сильнейший из которых достиг магнитуды 4,8. Сразу после землетрясения было объявлено предупреждение о возможном цунами, но позже его отменили.
Напомним, что провинции центральных Филиппин ещё не успели восстановиться после удара тайфуна в прошлую пятницу, который унёс жизни как минимум 27 человек.