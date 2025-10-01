Землетрясение на Филиппинах: десятки погибших и сотни пострадавших

В Бого, где оползень погреб несколько домов, погибли как минимум 30 человек. В городе Санремихо, расположенном южнее, жертвами землетрясения стали не менее 22 человек, в том числе трое сотрудников береговой охраны и один пожарный — они погибли при обрушении спортивного комплекса, когда играли в баскетбол. Ещё один человек также погиб в этом здании.