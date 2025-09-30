"Случайно" проехала на красный: устроившая ДТП в Риге автоледи объяснила причину
Действия женщины за рулем Volvo, которая во вторник утром проигнорировала красный сигнал светофора и выехала на перекресток, стали причиной аварии с участием еще двух автомобилей.
Роман, управлявший Škoda, ехал по улице Дзелзавас и пересекал перекресток на зеленый свет. В этот момент со стороны улицы Мадонас на большой скорости выехал Volvo, и автомобили столкнулись передними боковыми частями. В аварию оказалась втянута и машина Volkswagen, ехавшая прямо за Škoda Романа и врезавшаяся в нее. По мнению других водителей, именно водитель Volvo является главным виновником ДТП, сообщает «Degpunktā».
«Просто “прилетела” женщина на этом Volvo. Со всеми может случиться, главное — что все живы», — сказал Роман.
Для водителя Volkswagen это стало первой аварией в жизни. Его быстрая реакция спасла его самого и пассажира от более серьезного столкновения: «Повезло, что с машиной ничего серьезного не случилось — только небольшие повреждения спереди. Мы утром ехали в левой полосе на работу, и нам не повезло, что женщина выехала на красный. Но повезло в том, что я успел очень быстро затормозить и уменьшить возможные повреждения».
На месте происшествия находились полицейские, медики, две бригады пожарных и двое недовольных водителей с поврежденными машинами. Водитель Volvo, очевидно переполненная эмоциями, в разговоры особо не вступала — ответила лишь одним словом. На вопрос, действительно ли она выехала на красный, женщина призналась: «Случайно».
Как отметил Роман, никого слишком винить не стоит — ошибаться свойственно каждому. К тому же поврежденный автомобиль в тот момент для него не был главной заботой. Никто в аварии не пострадал, и все водители находились за рулем в трезвом состоянии.