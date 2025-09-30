"Случайно" проехала на красный: устроившая ДТП в Риге автоледи объяснила причину

Для водителя Volkswagen это стало первой аварией в жизни. Его быстрая реакция спасла его самого и пассажира от более серьезного столкновения: «Повезло, что с машиной ничего серьезного не случилось — только небольшие повреждения спереди. Мы утром ехали в левой полосе на работу, и нам не повезло, что женщина выехала на красный. Но повезло в том, что я успел очень быстро затормозить и уменьшить возможные повреждения».