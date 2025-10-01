От налога никто не уедет! В Латвии решили поднять дорожный сбор для грузовиков
Правительство ЛР поддержало предложенные Министерством сообщений изменения в Закон о плате за использование автомобильных дорог (Autoceļu lietošanas nodeva - ALN).
В Латвии плата за использование дорог применяется к грузовым транспортным средствам полной массой свыше 3 тонн. Доходы от ALN направляются на содержание и развитие государственных автострад.
"Повышение ставок обеспечит более справедливое распределение расходов на инфраструктуру — чем больше нагрузка, создаваемая транспортным средством на дороги, тем выше должен быть соответствующий платеж. Одновременно новые ставки будут инструментом для внедрения «зеленой» и более эффективной логистики, стимулируя переход на комбинированные перевозки или использование железной дороги там, где это возможно", - сообщает министерство.
Изменения в законе также предусматривают освобождение от ALN для транспортных средств с нулевыми выбросами. Такой подход станет дополнительным стимулом для перевозчиков инвестировать в экологически чистые технологии и ускорит переход к климатически нейтральному автопарку в соответствии с Европейским зеленым курсом.
Наряду с повышением ставок ALN пересмотрен и список дорог, на которые распространяется плата. Это исключит возможность уклонения от платежа путем сознательного выбора маршрутов, которые в настоящее время находятся вне зоны применения ALN.
Кроме того, ALN будет применяться ко всем дорожным участкам, ведущим к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки, что обеспечит юридическое действие платы на всем расстоянии до госграницы. Это позволит Государственной погранохране полноценно и законно контролировать уплату ALN на внешних пунктах пересечения границы.
