От налога никто не уедет! В Латвии решили поднять дорожный сбор для грузовиков

"Повышение ставок обеспечит более справедливое распределение расходов на инфраструктуру — чем больше нагрузка, создаваемая транспортным средством на дороги, тем выше должен быть соответствующий платеж. Одновременно новые ставки будут инструментом для внедрения «зеленой» и более эффективной логистики, стимулируя переход на комбинированные перевозки или использование железной дороги там, где это возможно", - сообщает министерство.