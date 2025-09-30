Латвия - одна из первых стран Европы, которая ввела полезную для автоводителей функцию
фото: Shutterstock
На сайте LTAB теперь можно бесплатно получить справку о страховой истории машины.
Отдел информации

Otkrito.lv

Латвийское бюро автостраховщиков (LTAB) информирует, что на сайте www.ltab.lv можно бесплатно запросить справку об истории страхования транспортного средства в Латвии для предоставления зарубежным страховщикам. Там же водители могут загрузить справку о своей страховой истории, накопленной за границей, для латвийских страховых компаний.

«Латвия — одна из первых стран в Европе, которая предложила централизованный электронный обмен данными о страховой истории. Это позволяет автовладельцам быстро и удобно получать информацию для предоставления страховщикам как в Латвии, так и за рубежом», — отметил руководитель IT-отдела LTAB Агрис Дауксте.

Справка готовится на латышском и английском языках и включает данные об истории страхования владельца транспортного средства с 1 мая 2004 года — заключённые договоры и страховые случаи. Чтобы её получить, необходимо пройти авторизацию, после чего LTAB в течение трёх рабочих дней подготавливает и направляет справку в электронном виде.

«Такие документы необходимы, если владелец планирует зарегистрировать и застраховать автомобиль в другой стране. Это позволяет иностранной страховой компании убедиться в страховой истории клиента и правильно рассчитать размер страховой премии OCTA», — пояснил Дауксте.

Он подчеркнул, что в сравнении с другими странами ЕС, где обмен данными зачастую занимает много времени, в Латвии водители могут получить необходимую информацию очень быстро. Кроме того, клиенту не нужно лично посещать офис LTAB — все можно оформить в электронном виде. 

