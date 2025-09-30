В Латвии
Сегодня 18:07
Вот и сентябрь миновал... Какой будет погода в первый день октября?
В первый день октября в Латвии не ожидается осадков и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит -2...+7 градусов, холоднее будет на востоке страны.
Днем ветер будет дуть от слабого до умеренного с востока-северо-востока, а температура повысится до +9...+14 градусов.
В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый с востока. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, днем достигнет +12, +13 градусов.