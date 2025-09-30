Уже совсем скоро: названа новая дата полета астронавтов США к Луне
NASA объявило, что следующая миссия на Луну может состояться уже в феврале следующего года. В случае успеха это будет первый пилотируемый полет вокруг земного спутника за более чем 50 лет, после завершения программы "Аполлон".
Как сообщает Euronews, миссия, получившая название "Артемида-2", является одним из этапов амбициозной программы NASA и еще трех космических агентств. Ее цель - не только вернуть людей на лунную поверхность, но и обеспечить длительное присутствие человека на Луне, проложив тем самым путь для будущего освоения Марса.
В рамках миссии "Артемида-2" экипаж из четырех человек совершит 10-дневное путешествие к Луне и обратно. Если все пройдет успешно, американка Кристина Кук станет первой женщиной, совершившей такое путешествие. В состав экипажа также вошли канадец Джереми Хансен, американцы Виктор Гловер и командир корабля Рид Уайзман.
В ходе полета будут проверены важнейшие системы космического корабля "Орион", построенного NASA и Airbus и предназначенного для поддержания жизни человека в открытом космосе.
Люди впервые ступили на поверхность Луны во время миссии "Аполлон" более 50 лет назад. "Однако "Аполлон" был ориентирован на краткосрочные полеты. В проекте "Артемида" речь идет о создании устойчивого человеческого присутствия на Луне и вокруг нее.
NASA предполагает использовать Луну как ступеньку для будущих путешествий на Марс. Очень сложно отправиться с Земли на Марс напрямую: для этого нужно много топлива, много энергии, поэтому ученые хотят использовать Луну в качестве трамплина.
