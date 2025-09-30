Борясь с пороком, в Афганистане отключили интернет. Телефонная связь пропала тоже

16 сентября представитель провинции Балх Аттаулла Заид сообщил, что по приказу руководства в северной провинции полностью запрещён оптоволоконный интернет. «Эта мера была принята для предотвращения порока, и по всей стране будут внедрены альтернативные варианты для обеспечения связи», — написал он в социальных сетях.