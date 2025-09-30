Борясь с пороком, в Афганистане отключили интернет. Телефонная связь пропала тоже
В Афганистане произошёл масштабный сбой в работе коммуникаций после того, как власти Талибана начали отключать оптоволоконные линии в нескольких провинциях, чтобы предотвратить распространение «порока».
«В стране сейчас общенациональный телекоммуникационный сбой», — заявила организация Netblocks, контролирующая кибербезопасность и управление интернетом. «Мы наблюдаем, что национальная связь составляет всего 14% от обычного уровня». По словам наблюдателей, инцидент «похоже, связан с намеренным отключением услуг».
Власти Талибана начали ограничивать доступ к интернету в начале этого месяца, фактически отключив высокоскоростной интернет в нескольких регионах. За последние несколько недель интернет-соединение стало крайне медленным или прерывистым.
Телефонные услуги часто передаются через интернет, используя те же оптоволоконные линии, особенно в странах с ограниченной телекоммуникационной инфраструктурой. «Физическое отключение оптоволоконного интернета, следовательно, приведёт к прекращению работы мобильной и стационарной телефонной связи», — пояснили в Netblocks.
16 сентября представитель провинции Балх Аттаулла Заид сообщил, что по приказу руководства в северной провинции полностью запрещён оптоволоконный интернет. «Эта мера была принята для предотвращения порока, и по всей стране будут внедрены альтернативные варианты для обеспечения связи», — написал он в социальных сетях.
Аналогичные ограничения были зафиксированы в северных провинциях Бадахшан и Тахар, а также в южных провинциях Кандагар, Гельманд, Нангархар и Урузган.
В 2024 году Кабул продвигал 9 350-километровую (5 800 миль) оптоволоконную сеть — в основном построенную при поддержке бывших правительств США — как «приоритет», направленный на сближение страны с остальным миром и вывод её из нищеты.