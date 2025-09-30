В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа в популяции диких птиц

Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц.