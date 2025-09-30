Население пригласили проверить прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.lv
Портал госуслуг Latvija.gov.lv разработал прототип мобильного приложения, который в настоящее время тестируется и совершенствуется. Новый инструмент уже сейчас позволяет жителям познакомиться со структурой приложения, опробовать основные функции и оставить отзывы, которые помогут создать более удобную и современную реальную версию приложения Latvija.gov.lv.
Планируется, что первоначальная версия приложения обеспечит доступ к сообщениям в e-адресе, позволит быстро переходить к наиболее часто используемым э-услугам, а также управлять профилем пользователя и его полномочиями. Пользователи также будут получать уведомления о важных событиях — например, о поступлении сообщения в e-адрес или об изменениях в полномочиях.
В прототипе использованы другие цвета, отличающиеся от нынешнего визуального стиля портала Latvija.gov.lv. Это первые шаги к изменению дизайна портала, которое в будущем должно сделать среду более доступной, понятной и визуально современной. Цветовое решение направлено на обеспечение максимальной доступности: оно должно быть достаточно контрастным, чтобы контент был легко читаем. Дизайнеры приложения и эксперты по доступности выбрали карминово-красный цвет как косвенную отсылку к цвету флага Латвии.
Прототип — это лишь первая, тестируемая версия приложения. В нем можно кликать, переходить между экранами и пробовать основные шаги, как в настоящем приложении. Однако часть элементов служит лишь визуальной демонстрацией, которая помогает понять общую структуру и дизайн. В зависимости от отзывов пользователей функциональность приложения может измениться.
Все желающие приглашаются ознакомиться с прототипом, изучить предлагаемые возможности и поделиться своим мнением. Мнения принимаются до 11 октября. Тестирование прототипа и сбор общественного мнения продолжатся вплоть до запуска реального приложения, разработку которого планируется начать в следующем году.