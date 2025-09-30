Население пригласили проверить прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.lv

В прототипе использованы другие цвета, отличающиеся от нынешнего визуального стиля портала Latvija.gov.lv. Это первые шаги к изменению дизайна портала, которое в будущем должно сделать среду более доступной, понятной и визуально современной. Цветовое решение направлено на обеспечение максимальной доступности: оно должно быть достаточно контрастным, чтобы контент был легко читаем. Дизайнеры приложения и эксперты по доступности выбрали карминово-красный цвет как косвенную отсылку к цвету флага Латвии.