В этом году зарегистрировано более 20 серьезных случаев насилия в школах и детсадах: готовится новый алгоритм поддержки
Центр защиты детей (ЦЗД) в этом году получил информацию о более чем 20 серьезных случаях насилия в учебных заведениях, в том числе о нескольких случаях в детских садах.
Центр в настоящее время разрабатывает отдельный алгоритм для оказания поддержки специалистам дошкольных учреждений и родителям в ситуациях агрессивного поведения ребенка (для общеобразовательных школ такой механизм уже разработан), пишет Diena. Он предусматривает сотрудничество учреждений и участие родителей, однако сейчас это взаимодействие хромает, также его внедрение задерживается из-за нехватки ресурсов и слабости социальных служб. ЦЗД отмечает, что самой большой проблемой в случаях насилия является недостаточное сотрудничество между учреждениями, поэтому центр старается укрепить эти связи.
"В прошлом году центр руководил или участвовал в 13 межведомственных совещаниях, касавшихся случаев насилия высокого или среднего риска в учебных заведениях, в этом году до июня - уже в 18", - сообщил на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам представитель ЦЗД Ако Карлис Цекулис, добавив, что центр оказывает поддержку и предоставляет рекомендации для разрешения ситуации и следит за ее развитием.
Поддержка ЦЗД оценивается положительно, однако учебные заведения хотели бы иметь четкие инструкции, что делать в конкретной ситуации, отметила член правления центра Dardedze Анна Авена. Здесь возникает вопрос о ресурсах, которые у детских садов ограничены, поэтому в случаях насилия необходимо обращаться в самоуправление, привлекать социальную службу, а иногда и сиротский суд. Также важно разработать алгоритмы не только для случаев насилия между детьми, но и для случаев насилия в отношении ребенка со стороны семьи. "В дошкольном возрасте очень важно, какое отношение ребенок получает со стороны взрослых, поэтому такие случаи не должны оставаться без внимания", - сказала Авена.
В распоряжении ЦЗД также есть информация о неподобающем отношении к детям со стороны работников детсадов, так как используемые методы дисциплины иногда бывают насильственными. Поэтому необходимо уделять больше внимания не только тому, что происходит между детьми, но и тому, что происходит в жизни ребенка, в семье и со стороны персонала.