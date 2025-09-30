В этом году зарегистрировано более 20 серьезных случаев насилия в школах и детсадах: готовится новый алгоритм поддержки

Поддержка ЦЗД оценивается положительно, однако учебные заведения хотели бы иметь четкие инструкции, что делать в конкретной ситуации, отметила член правления центра Dardedze Анна Авена. Здесь возникает вопрос о ресурсах, которые у детских садов ограничены, поэтому в случаях насилия необходимо обращаться в самоуправление, привлекать социальную службу, а иногда и сиротский суд. Также важно разработать алгоритмы не только для случаев насилия между детьми, но и для случаев насилия в отношении ребенка со стороны семьи. "В дошкольном возрасте очень важно, какое отношение ребенок получает со стороны взрослых, поэтому такие случаи не должны оставаться без внимания", - сказала Авена.