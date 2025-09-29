Серьезная авария в Риге: Volkswagen выехал на встречку из-за "умной системы" и врезался в BMW
Во второй половине дня в понедельник в Риге на улице Бикерниеку произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. Одного из водителей с травмами пришлось доставить в больницу.
Движение по улице Бикерниеку в обоих направлениях было полностью перекрыто. Понимая, что ожидание затянется, водители разворачивались и искали объездные пути. На проезжей части стояли два сильно повреждённых легковых автомобиля. Хотя визуально оба получили одинаково серьёзные удары, больше всего пострадала водитель BMW, которой на помощь бросились жители соседнего дома, сообщает «Degpunktā».
«Я схватил телефон, чтобы звонить в службы спасения, но оказалось, что люди уже звонили», — рассказал очевидец Имантс. Он отметил, что этот участок дороги словно «магнит для аварий»: и хотя в последнее время всё было спокойно, раньше здесь часто звучали сирены.
Пожарным тоже было чем заняться — они старались как можно быстрее выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить движение, ведь первым в очереди стоял автобус, полный пассажиров.
Водитель Volkswagen пояснил, что на этот раз его подвела машина, с которой он проехал много километров и в Латвии, и за границей, и проблем раньше не было.
Младший инспектор Госполиции Имантс Икауниекс сообщил: «Оба автомобиля были разбиты. По первоначальной информации, Volkswagen ехал в направлении центра и использовал некую «умную систему», когда машина сама рулит и едет, но водитель не среагировал и вовремя не взял управление на себя. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Женщина-водитель BMW доставлена в больницу».
Пока по факту начат административный процесс, однако если травмы водительницы BMW окажутся серьёзными, его переквалифицируют в уголовное производство.