Латвийцев приглашают наблюдать за осенней миграцией птиц: все о двухдневном мероприятии

Чтобы привлечь интерес к изучению и наблюдению за птицами, по всей Латвии пройдут тематические мероприятия: наблюдение птиц в Каниерисе, акция по очистке скворечников в Резекне, творческая мастерская по созданию сов, выставка коллекции почтовых марок с птицами в Цесвайне, цифровой маршрут с элементами квеста в центре Meža māja, наблюдение за птицами в Питрагсе, экскурсия по острову Гриву, прогулка по Лубанским болотам, установка кормушек в парке усадьбы Крапес, знакомство с парком Турайдского музей-заповедника, посещение орнитологического центра ЛУ в Папе и другие.