Латвийцев приглашают наблюдать за осенней миграцией птиц: все о двухдневном мероприятии
Латвийское орнитологическое общество приглашает 4 и 5 октября наблюдать за осенней миграцией птиц. Сообщить о замеченных птицах можно на портале Dabasdati.lv, тем самым присоединившись к другим наблюдателям и став частью общеевропейских Дней наблюдения за птицами осенью — EuroBirdwatch 2025, внося свой вклад в развитие гражданской науки.
Чтобы привлечь интерес к изучению и наблюдению за птицами, по всей Латвии пройдут тематические мероприятия: наблюдение птиц в Каниерисе, акция по очистке скворечников в Резекне, творческая мастерская по созданию сов, выставка коллекции почтовых марок с птицами в Цесвайне, цифровой маршрут с элементами квеста в центре Meža māja, наблюдение за птицами в Питрагсе, экскурсия по острову Гриву, прогулка по Лубанским болотам, установка кормушек в парке усадьбы Крапес, знакомство с парком Турайдского музей-заповедника, посещение орнитологического центра ЛУ в Папе и другие.
Каждый может индивидуально, с друзьями или семьей не только наблюдать за миграцией птиц, но и сообщать о своих наблюдениях на портале Dabasdati.lv до воскресенья, 5 октября, 15:00, помогая ученым собирать более полные данные для дальнейших исследований.
Для тех, кто хочет присоединиться к организованным группам, актуальную информацию о мероприятиях можно найти на сайте putnudienas.lv в разделе «Календарь событий», который постоянно пополняется.
Латвия участвует в международной акции EuroBirdwatch уже в 16-й раз. В прошлом году в ней приняли участие 24 тысячи человек, которые наблюдали 3,5 миллиона птиц. В Латвии 310 участников сообщили о 88 549 птицах, чаще всего — о скворцах, зябликах и белолобых гусях.
Осенние мероприятия по наблюдению за птицами являются частью международной инициативы EuroBirdwatch, зародившейся в 1993 году по инициативе крупнейшей в мире организации по защите птиц BirdLife International, которую в Латвии представляет Орнитологическое общество. В 2025 году координацию акции выполняет Словакия.