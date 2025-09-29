В Латвии
Сегодня 18:07
В Риге во вторник небо временами будет затянуто облаками, но осадков не ожидается
Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -2...+6 градусов, на побережье Рижского залива до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.
В Риге в течение дня небо временами будет затянуто облаками, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем достигнет +12, +13 градусов.