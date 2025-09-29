Зеленский рассказал, что Россия нашла хитрый способ запускать дроны против европейских стран
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по информации разведки беспилотники, замеченные в европейских странах в последние дни, запускают с танкеров российского теневого флота.
Как сказал президент Украины в своем видеообращении, санкции должны ударить по российской торговле энергоресурсами и по всей инфраструктуре танкерного флота России.
"Есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран. Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота", - сообщил Зеленский.
Российские удары по энергетической инфраструктуре в Украине в последнее время усилились. В ответ Украина усиливает ответные удары, особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ.
Ранее президент Украины на брифинге заявил: "Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России".