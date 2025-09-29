airBaltic с 6 октября вводит новую систему посадки на самолет - ознакомьтесь перед полетом
Латвийская авиакомпания airBaltic объявила, что вводит новую систему посадки на самолет, чтобы сделать процесс более быстрым и удобным для всех пассажиров. С 6 октября посадка на рейсы airBaltic будет осуществляться согласно группам, указанным в посадочном талоне каждого пассажира.
Цель новой системы – сократить скопления в зонах посадки и обеспечить более спокойное начало полета. Пассажиру останется лишь проверить номер своей группы в посадочном талоне и подойти к самолету, когда будет объявлена его группа.
Лаура Вецванага-Пуките, старший вице-президент airBaltic по обслуживанию клиентов и наземным операциям, отметила:
«Новая система делает посадку более прозрачной и спокойной. Приглашая пассажиров по заранее определенным группам, мы уменьшаем толпу, ускоряем посадку и помогаем нашей команде. Ранний доступ на борт по-прежнему доступен для пассажиров с особыми потребностями и семей с маленькими детьми. Когда пассажиры следуют за своей группой, посадка проходит быстрее и рейсы отправляются вовремя».
Процедура разработана с учетом лучших отраслевых практик и опыта ведущих авиакомпаний, обеспечивая комфорт для пассажиров и эффективность операций.
Приоритеты при посадке:
- Ранняя посадка – семьи с детьми, несовершеннолетние без сопровождающих и пассажиры с особыми потребностями.
- 1 группа – пассажиры бизнес-класса, участники airBaltic Club VIP и Executive.
- 2 группа – пассажиры с билетами Economy FLEX, командировочные и оплатившие тяжелую ручную кладь.
Далее самолет будут заполнять группы 3-5 в определенном порядке в зависимости от мест в салоне.
airBaltic призывает всех пассажиров проверять номер своей группы в посадочном талоне (цифровом или распечатанном), чтобы обеспечить быструю и своевременную посадку.