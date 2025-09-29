airBaltic с 6 октября вводит новую систему посадки на самолет - ознакомьтесь перед полетом

«Новая система делает посадку более прозрачной и спокойной. Приглашая пассажиров по заранее определенным группам, мы уменьшаем толпу, ускоряем посадку и помогаем нашей команде. Ранний доступ на борт по-прежнему доступен для пассажиров с особыми потребностями и семей с маленькими детьми. Когда пассажиры следуют за своей группой, посадка проходит быстрее и рейсы отправляются вовремя».