Жителей Латвии предупреждают: владельцам этих двух марок телефонов сейчас грозит опасность
Угрозы кибербезопасности по-прежнему остаются высокими — в августе этого года сервис LMT Interneta sargs выявил и заблокировал более 7,6 млн вредоносных сайтов, к которым клиенты LMT обратились около 92,8 млн раз. По сравнению с июлем это рост на 28,5%, что указывает на значительное усиление киберугроз.
Эксперты компании указывают, что сейчас особое внимание программному обеспечению должны уделить владельцы устройств Apple и Samsung, так как обе компании недавно устранили критические zero-day уязвимости в своих системах. Злоумышленники использовали ранее неизвестные «дыры» в операционных системах для широких и целевых атак. В ближайшее время владельцы как iPhone, так и Samsung получат уведомления об обновлении. Осенью пользователям смартфонов Samsung станет доступна новая операционная система Android 16, а недавно вышла последняя версия системы для iPhone — iOS 26.
«Мы часто шутим, что устройства требуют обновления в самый неподходящий момент. Но нужно помнить: регулярное обновление — это один из простейших и эффективных шагов по обеспечению кибербезопасности, который не требует дополнительных финансовых вложений, но может предотвратить серьезные убытки в будущем. Учитывая растущие киберриски, важно оставаться внимательными и регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы снизить потенциальные угрозы и защитить информацию», — подчеркивают эксперты.
По данным LMT Interneta sargs, в августе одним из основных видов угроз были "скомпрометированные онлайн-сайты", на которые пришлось 5,7 млн всех отраженных атак. Внешне такие сайты выглядят безопасными, однако их перехватили киберпреступники и используют в своих мошеннических схемах. Чаще всего такие ресурсы взламываются из-за слабых паролей или устаревшего, не обновленного программного обеспечения.
