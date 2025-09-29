Жителей Латвии предупреждают: владельцам этих двух марок телефонов сейчас грозит опасность

Эксперты компании указывают, что сейчас особое внимание программному обеспечению должны уделить владельцы устройств Apple и Samsung, так как обе компании недавно устранили критические zero-day уязвимости в своих системах. Злоумышленники использовали ранее неизвестные «дыры» в операционных системах для широких и целевых атак. В ближайшее время владельцы как iPhone, так и Samsung получат уведомления об обновлении. Осенью пользователям смартфонов Samsung станет доступна новая операционная система Android 16, а недавно вышла последняя версия системы для iPhone — iOS 26.