Ремонтные работы затронут линию Тукумса: поезда будут ходить реже, часть рейсов заменят автобусы

Также в PV отметили, что частота движения поездов до Тукумса в целом сохранится. Последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из Тукумс II будут выполняться электропоездами по всему маршруту. В остальное время электропоезда будут ходить только до Тукумс I, где у станции пассажиров будет ждать автобус, чтобы доставить их до конечной станции Тукумс II. В обратном направлении автобус повезёт пассажиров от Тукумс II до Тукумс I, где они смогут пересесть на электропоезд до Риги. Для проезда будут действительны приобретённые железнодорожные билеты.